Sanat dünyasında skandal iddialar! Magazin dünyası karıştı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Doğa Lara Akkaya, ünlü meslektaşı Tayanç Ayaydın ile ilgili şok edici iddialarda bulundu. Akkaya, "Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti" dedi. AK'TAN AÇIKLAMA

Bu olaylar tazeliğini korurken bir başka iddia da fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'den geldi. Bozyel, "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" sözleriyle ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı suçladı. Şoke eden taciz iddiası sonrası gözler ünlü oyuncuya çevrildi. Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak (39), taciz iddiası sonrası sessizliğini bozarak çıkan haberlere yanıt verdi. Ak, "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEL: KADININ BEYANI ESASTIR

NAZAN Öncel de sosyal medyasından 'Kadının beyanı esastır' diyerek paylaşımda bulundu. Ayrıca Aslıhan Gürbüz de meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadığı taciz olayını "Bir ifşa da arkadaşımdan geliyor" notuyla duyurdu. Güçlü, şunları yazdı: "Kanıtlar doğrultusunda,10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. Kendisine 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

GÜLŞEN'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

DİZİ-FİLM sektöründeki taciz iddiaları gündemi sarsarken şarkıcı Gülşen'den tepki çeken bir paylaşım geldi. Gülşen şöyle söyledi: "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için." Taciz iddialarını ilk ortaya atan ünlülerin fotoğrafçısı Mesut Adlin'di. Adlin'in Gülşen'in de fotoğrafçısı olduğu öğrenilirken bu açıklaması tepki topladı.