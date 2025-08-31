30 Ağustos coşkusu paylaşımlara yansıdı

103 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun görkemli zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan paylaştı. Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, "Tarihin dönüm noktalarından biri" notuyla paylaşımda bulundu.

"ŞANLI ZAFERİN GÜNÜ"

Koçyiğit, "Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 103'üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.

'MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM'

BİR diğer usta oyuncu Türkan Şoray ise, "26 Ağustos'tan başlayarak 30 Ağustos'a kadar süren 'Büyük Taarruz'da işgal altında olan Anadolu'yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun" dedi.

'ŞANLI ZAFER'

İmparator İbrahim Tatlıses de "Bize bu toprakları vatan yapan şanlı zaferin günü!" notuyla paylaşım yaptı.

'BİZLERE MİRAS...'

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyadan, "Mücadelesi bizlere miras..." notunu düştü.

'MİNNETLE...'

Komedyen Ata Demirer ise, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

HADİSE:

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.