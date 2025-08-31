Şükrü Özyıldız da Kuruluş’ta

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet ve Burak Sergen'in rol alacağı açıklanmıştı. 'Kuruluş' dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız oldu. Türk televizyonlarında birbirinden farklı ve güçlü karakterlere hayat veren yıldız oyuncu, dizide Bizans'ın Bitinya'daki kılıcı, halkının kahramanı, korkusuz Vasilius'u canlandıracak.