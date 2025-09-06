Alişan: “Özcan Deniz’in her zaman yanındayız”

BU sene 17.'si düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde Alişan sahne aldı. Alişan, alanı dolduran yaklaşık 80 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Dillere pelesenk olmuş şarkılarını bir bir seslendiren Alişan'a seyirciler tek bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmadan bahsetti: "Bir abimin yanına gitmiştim, Mahsun Kırmızıgül de oradaydı. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra o da eşiyle içeri girdi. Tamamen tesadüftü. Konu biraz Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Mahsun abi de söyledi, biz Özcan'ın yanındayız."