‘Can Borcu hepimizin hikayesi’

ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Can Borcu', ikinci sezonuna çok daha güçlü ve sürükleyici bölümlerle dönüyor. Usta oyuncu Seray Gözler, dizinin kadrosuna "Sermine" karakteriyle dahil oldu. Sermine, geçmişte büyük acılar yaşamış ama her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış inatçı bir kadın olarak ekranlarda yer alacak. Seray Gözler, rolü için duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı: "Sezon hazırlıkları başladığında Sermine karakteri bana teklif edildi. Okuduğumda çok beğendim ve bugüne kadar oynamadığım bir karakter olduğunu düşündüm. Bir oyuncu için bu çok kıymetli. Sermine'yi sevdim ve 'koluna girip onunla yürümek istiyorum' dedim. Bizi çok heyecanlı ve sürükleyici bir sezon bekliyor. 'Can Borcu' hepimizin hikâyesi".