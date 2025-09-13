Ünlülerin lakap dosyası

Magazin dünyasının ve sanat camiasının ünlü isimlerinin ilginç lakapları son zamanlarda gündemde. Saba Tümer'in Bayan Kahkaha olduğu biliniyor ama birçok ünlünün lakabı bilinmiyor. Ayşen Gruda, Ebru Şallı, Arda Turan, Gülşen ve Hadise ilginç lakaba sahip ünlülerden bazıları.

Ayşen Gruda, televizyonda bir eğlence programında canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakteri çok sevilmiş ve sonrasında 'Domates Güzeli' reklam filminin çekilmesiyle şöhreti yakalamıştır. Sefaköy'ün çamurlu yollarında geçen çocukluğundan dolayı kendisine 'Sefaköy Güzeli' diye hitap edilen Ebru Gündeş aynı zamanda overlokçuda çalıştığı için kendisine 'Overlokçu Güzeli' diye de hitap edilirmiş.

GİYİM TARZLARI ÖN PLANDA

Gençlik yıllarında çok zayıf olan Ebru Şallı'ya arkadaşları 'Çubuk Kraker' diye seslenirmiş. Çağla Şikel'e esmer olmasından dolayı lise yıllarında 'Çikolata Kız' diye hitap edilirmiş. Arda Turan'a takım arkadaşları tarafından takılan lakap ise 'Koca Kafa'dır. Güzel fiziği ve giyim tarzı ile dikkatleri çeken Hadise, 'Bayan Bacak' olarak gündeme oturmuştur. Sarı saçları ve mavi gözleri ile dikkat çeken Meryem Üzerli'ye zamanında arkadaşları tarafından 'Heidi' denilirmiş. Safiye Soyman'a ise okul yıllarında kavgacı ve çetin ceviz tavırlarından dolayı 'Bayraklı Safiye' denilirmiş.

Kuki adında bir köpeği olan Seray Sever'e arkadaşı da kuki demeye başladı. Ünlü futbolcu Mehmet Topal'ın çok büyük kolaylıkla top çalma yeteneğinin olmasından dolayı kendisine Örümcek sından kenyakıştırılması yapılmıştır. Müge Boz'un da birden fazla lakabı vardır. Bunlar; reis, dağlarkızı ve bozmügeboz'dur.