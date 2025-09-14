Sezonun yıldızları atv’de parlıyor!

Yıllardır "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla ekranların en çok takip edilen yapımlarına imza atan atv, yeni yayın sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen özel tanıtım çekimlerinde, atv'nin sevilen oyuncuları ve sunucuları bir araya geldi. Yıldızlar geçidine dönüşen tanıtım filmi, hem görselliği hem de kadrosuyla büyük beğeni toplarken; ekran yolculuğuna başlayacak yeni diziler ve devam eden fenomen programlar, atv'nin bu sezon da zirveyi bırakmayacağını gösterdi.

Milyonları ekran başına toplayan atv, 2025-2026 yayın dönemine etkileyici bir tanıtım filmiyle start verdi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen çekimlerde kanalın tüm yıldız isimleri bir araya gelirken, ortaya çıkan görüntüler ekran severlerden tam not aldı.

Yeni sezonda izleyiciyi güçlü yapımlar bekliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı "A.B.İ" ilk kez tanıtım filminde gün yüzüne çıktı.

ÇOK KONUŞULACAK

Güney Kore'nin fenomen dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı", Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrol performanslarıyla 19 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşacak. "Kuruluş"ta Mert Yazıcıoğlu ile Orhan Bey dönemi başlarken, "Can Borcu" ve "Aynadaki Yabancı" gibi sevilen diziler de yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Karadeniz'in sert doğasında geçen imkânsız bir aşk hikayesini konu alan "Gözleri Karadeniz" dizisi de Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı bir araya getiriyor. atv'nin güçlü programları da yeni sezonda hız kesmeden devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, reytinglerde zirvede yer alırken; Esra Erol, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster" bilgiye; Nursel Ergin'in enerjisiyle "Gelinim Mutfakta" lezzeti ekran taşıyor. Nihat Hatipoğlu ise her perşembe gecesi "Dosta Doğru" ile izleyiciye manevi bir yolculuk sunuyor.