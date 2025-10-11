İzmir Tiyatroları Buluşması başlıyor

İzmir Tiyatroları Buluşması, kent ve sanat direncini salonlardan sokaklara, sokaklardan tüm kente taşırmak, şehir hayatının köklü dinamik yapısını yeniden tiyatro ile bir araya getirmek için geri sayıma başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl 15-29 Ekim tarihleri arasında, İzmirli sanatçı ve sanatseverlerle buluşacak. Buluşma kapsamında 16 tiyatro oyunu İzmir'in çeşitli ilçelerindeki sahnelerde oynanacak.

DOPDOLU PROGRAM

15 Ekim Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi, Yumuşak Şüphe

16 Ekim Gaziemir AKM, Cambazın Cenazesi

17 Ekim Ödemiş Kültür Merkezi, Aslında Hepimiz Deliyiz

20 Ekim Güzelbahçe AKM, Ben Pandora

22 Ekim Tire Kültür Merkezi, Sizi Tanıyorum

23 Ekim Elhamra Sahnesi, Katil Kim?

25 Ekim Elhamra Sahnesi, Bi'Nevi Doğaçlama

26 Ekim Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi, İzmir Aşkına 8500

28 Ekim Elhamra Sahnesi, Neredeyse Eşittir

29 Ekim Elhamra Sahnesi, Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo