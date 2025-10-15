22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti

ATV'NİN reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklar yer alıyor. İlgiyle izlenen programda geçtiğimiz gün bir mucize gerçekleşti.

MUCİZE SANDIĞI GERÇEK OLDU

AMASYA'DA yaşayan Tülay Koç ve Emre Koç, 2003 yılında Bursa Osmangazi Yurdu'ndan evlatlık verilen, hiç görmediği kardeşi Recep'i bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Abla Tülay, 17 Ocak 2003'te doğan kardeşi Recep'i bulabilmek için yıllardır her yeri aradığını söyledi. Gözü yaşlı ablanın, bir kez bile görmediği ve 22 yıldır hasretini çektiği kardeşi Recep'i Esra Erol bir günde buldu! Abla Tülay, önce kardeşinin hiç görmediği fotoğrafını Esra Erol sayesinde ilk kez stüdyoda gördü. Ardından kardeşinin sesini ilk kez canlı yayında duydu. 2003'te evlatlık verilen hiç görmedikleri Recep ile tüm kardeşleri Esra Erol'da bir araya geldi. Aile Esra Erol'a defalarca teşekkür ederek "Sen olmasaydın kardeşimize kavuşamazdık!" dedi. 22 yıllık hasret Esra Erol'da son buldu. Kardeşlerin kavuşması tüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı.