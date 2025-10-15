Diva Söke’de çöp şişin tadına baktı

TÜRK Sanat Müziği'nin efsane ismi Bülent Ersoy, tatil için gittiği Bodrum yolunda yemek molasını Aydın'ın Söke ilçesindeki çöp şiş işletmesinde verdi. Birer kilo çöp şiş, köfte ve sucuk yiyen Diva, lezzete hayran kalırken dönüşte tekrar uğrayacağını söyledi. İşletmeciliğini Aylin ve Mustafa Savran çiftinin yaptığı restoranda mola veren Diva, yerel lezzetlere tam not verdi. Mekanda hem Söke'ye özgü çöp şişin tadına bakan, yanında köfte ve sucuk da yiyen hem de hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ersoy, sıcak karşılamadan da memnun kaldı.

"TEKRAR UĞRAYACAĞIZ"

2 bin lira ücret ödediği öğrenilen sanatçı, gönülleri bir kez daha kazandı. Bülent Ersoy, çöp şişin lezzetine hayran kaldığını belirterek, "Dönüşte mutlaka tekrar uğrayacağım" dedi. Diva'nın bu sözü, işletme çalışanları ve müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.