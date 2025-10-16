UZUN bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen 59 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek'in kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada "Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Sevilen şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi.