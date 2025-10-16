Heyecanlı bekleyiş 29 Ekim’de bitiyor

K uruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'da ekrana gelecek. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

35 ÜLKEYE SATILDI

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan ilk tanıtımı Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek büyük ses getirmişti. Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda. MIPCOM'da tüm dikkatleri üzerine toplayan dizi, etkinliğin sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.

USTA OYUNCU KADROSU

YENİ hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.