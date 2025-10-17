Aşk ve Gözyaşı’nda heyecan dolu yeni bölüm

BARIŞ Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği Aşk ve Gözyaşı, duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunuyor. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümde, Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır ve gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır.

BÜYÜK BİR SUÇLULUK

TAM o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz, yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.