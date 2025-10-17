“Uca dağlar” turneye çıkıyor

EGE Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü "Ekin Dans Topluluğu" tarafından hazırlanan "Uca Dağlar" adlı geleneksel dansla anlatı projesi, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını izleyici ile buluşturuyor. Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği "Uca Dağlar" projesinin yönetmenliğini Doç. Dr. Bora Okdan üstlenirken, müzik direktörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli yapıyor. Librettosu Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin ve Doç. Dr. Bora Okdan tarafından yazılan "Uca Dağlar", Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasının farklı kültürleri içerisinde yetişen iki gencin sevdasını ele almaktadır. Her biri kendi yaşadığı yörenin gelenekleri ve değerleriyle büyümüş olan iki gencin yolu, Kuzeydoğu Anadolu'nun Uca Dağları'nın eteklerinde kesişir. Bir Çobanın bir Türkmen kızına olan sevdası orta oyunlarıyla harmanlanıp sunulmaktadır.