Haluk Levent 29 Ekim’de İzmirlilerle buluşacak

İZMİR Valiliği, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 17 Ekim'de başlayacak kutlamalar, 29 Ekim'de Haluk Levent konseriyle zirveye ulaşacak. Kentin dört bir yanında konserler, sergiler, gösteriler ve fener alayıyla Cumhuriyet'in 102. yılına yaraşır bir atmosfer oluşturulacak. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte, milletimizin büyüklüğüne yakışır şekilde, onurla, sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlayalım."