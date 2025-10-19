Altın Portakal’da ‘Gezen Sinema’ heyecanı başladı

ANTALYA'DA, 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı 'Gezen Sinema' etkinlikleri ile başladı. 16 Ekim'de başlayan Altın Portakal 'Gezen Sinema' etkinliğinin ilk durakları Akseki, Elmalı, Manavgat ve Kepez oldu. 10 gün boyunca sürecek olan etkinlikte sinemaseverler ilçelerindeki salonlarda ve açık havada film izleme şansı bulacak. 16 Ekimde başlayan Altın Portakal gezen sinema etkinliğinin ilk durakları Akseki ve Elmalı oldu. Gezen sinema etkinliğinde izleyicilerle buluşan ilk film 'Mukedderat' oldu. Geçen yıl Altın Portakal'da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan 'Mukadderat' filmi izleyicilerden tam not aldı.