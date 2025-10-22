’atv izleyicisi mutlu olacak’

atv'nin merakla beklenen Kuruluş isimli dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba tarihinde izleyici ile buluşacak. Dizinin tanıtım ve afişleri ilgiyle karşılanırken, dizinin usta oyuncuları da rollerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

'KILICA HEP AŞİNAYDIM'

Dizide Bursa Tekfur'u Saroz karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Burak Sergen, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuşan Sergen, "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım" dedi.

'ÇOK DİŞLİ BİR KARAKTER'

Dizide canlandıracağı karakterle ilgili bilgi veren usta oyuncu, "Şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur" ifadelerini kullandı. Burak Sergen, "Dizimizin izleyicilerini heyecan dolu sahneler ve büyük sürprizler bekliyor. Bayağı hoşnut kalacaklar" dedi. Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı da hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Kıranlı "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "atv izleyicileri diziyi oldukça severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.