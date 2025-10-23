ESQUİRE MAN’dan muhteşem gece

Dünyada 25 ülkede yayımlanan, ikonik çekimleri, fark yaratan içerikleri, entelektüel kimliği ve sessiz lüks anlayışıyla benzerlerinden ayrışan, Turkuvaz Medya'nın önemli dergilerinden biri olan Esquire, yıllardır uluslararası alanda verdiği ödüllerle dönemin öne çıkan projelerini ve nitelikli işlerini onurlandırmaya, alanında öncü isimleri alkışlamaya devam ediyor. Türkiye'deki ikinci Esquire Man At His Best ödül törenini Esquire, Big Hope, Big Drama, Big Stage, Big Screen, Big Black, Big Sport ve Big Icon olarak yedi farklı kategoride ödülle taçlandırdı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Törende; Ferzan Özpetek'e Big Icon ödülünü Gökçe Bahadır, Kenan İmirzalıoğlu'na Big Black ödülünü Yasemin Gebeş, Atakan Özkaya'ya Big Hope ödülünü Nesrin Çavadzade, Akın Akınözü'ne Big Drama ödülünü Zeynep Doğan, Çağlar Çorumlu'ya Big Stage ödülünü Serkan Keskin ve Oktay Kaynarca'ya Big Screen ödülünü Arzum Onan takdim etti.

Ergin Ataman'ın layık görüldüğü Bİğ Sport ödülünü ise Ataman'ın yerine Ender Aslan Ebru Özkan'dan aldı. Ödül töreninin başlangıcında konuşma yapan Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Dünyanın ilk erkek dergisi olarak 92 yıldır stilin, vizyonun ve centilmenliğin adresi olan Esquire, bugün Türkiye'de de aynı mirası taşıyor. Bu gece; başarı, zarafet ve iyi zevkin buluştuğu bir atmosferde, alanlarında fark yaratan ilham verici isimleri alkışlayacağız. Ayrıca bu gece, yepyeni bir mecramız da bizlerle burada olacak. Kültür, sanat ve eğlence dünyasının nabzını tutan The İstanbul Spotlight; özgün içerikleri, özel röportajları ve perde arkası görüntüleriyle Türkiye'nin dijital medya sistemine yenilikçi bir soluk getirdi biliyorsunuz. Bugün de kırmızı halımızı The İstanbul Spotlight ile yapıyoruz" şeklinde konuştu.