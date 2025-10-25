  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Neşe Aksoy İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ

İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşe Aksoy (68), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncularından Neşe Aksoy, hayatını kaybetti. Aksoy için dün Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Aksoy'un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

