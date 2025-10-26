İzmir’de festival zamanı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki duraklarından biri olan İzmir, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bir festival atmosferine büründü. Açılış töreni İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

SANATSEVERLER BULUŞUYOR

140 yıllık Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nın restorasyonla yeniden işlevlendirilmesi sonucu kurulan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, festivalin ana merkezi olarak öne çıkıyor. "Bayrak ve Tarihin Tarifi" sergisi, ulusal kimlik ve tarihsel semboller üzerine kurgusuyla dikkat çekiyor. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek konserler her akşam saat 21.00'da başlayacak. Organizasyonda konser takvimi ise şu şekilde:

26 Ekim: Oğuzhan Koç

27 Ekim: Aydilge

28 Ekim: Ferhat Göçer

29 Ekim: Haluk Levent - Cumhuriyet Bayramı özel konseri

30 Ekim: Gökhan Türkmen

31 Ekim: Buray

1 Kasım: Soner Sarıkabadayı

2 Kasım: Kubat