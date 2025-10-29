D&R’da yıldızlar geçidi

TÜRKİYE'NİN en büyük kitap platformu D&R, 1 Kasım Cumartesi günü iki farklı mağazasında imza günlerine ev sahipliği yapıyor. D&R İstinye- Park'ta oyuncu Bade İşçil, Ömür Sabuncuoğlu'nun Anneme ve Kızıma kitabının imza gününde okuruyla buluşurken; D&R Bağdat Caddesi'nde yazar Hakan Eren ve pop müziğin sevilen sesi Sibel Alaş hayranlarıyla bir araya gelecek. Ömür Sabuncuoğlu'nun yeni projesi "Anneme ve Kızıma", ünlü isimleri anneleri ve kızlarıyla bir araya getiren duygusal bir mektup kitabı. Yazarla birlikte oyuncu Bade İşçil de imza gününde bulunacak. Kitabının tüm geliri, 6 Şubat depreminin ardından ihtiyaç içinde kalan kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.