İlk kadın valinin hayatı belgeselle taçlandı

TÜRKIYE'NIN ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatının anlatıldığı "Vali Hanım" belgeselinin galası Muğla'da gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen, yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği belgesel, Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Aytaman'ın 1991-1996 yıllarında ilk kadın vali olarak Muğla'da görev yaptığı dönem, karşılaştığı zorlukları nasıl aştığı, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadele ve valilik dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeler yer alıyor.

'BEN CUMHURİYETIN KIZIYIM'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Lale Aytaman'ın, özellikle görev yaptığı dönemde yalnızca Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğuna işaret etti. Aytaman, şöyle konuştu: "Ben bütün yaşamım boyunca Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir aileden yetişen Cumhuriyet kızıyım. Gençlere özellikle tavsiyem, lütfen gözlerinizi açın ve dünyadaki o güzellikleri yakalayın, içselleştirin." Daha sonra Vali Akbıyık, Aytaman'a çiçek ile Muğla Valiliği logosu bulunan filografi verdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise plaket takdim etti.