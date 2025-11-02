Sinema gişeleri alarm veriyor

YÖNETMEN ve yapımcı Murat Şeker, rakamlar eşliğinde film sektöründeki üretim ve bilet satışındaki korkunç düşüşü gözler önüne serdi. Şeker "Üretim maliyetleri dolayısıyla 20 yıldır ilk defa bu yaz film çekmedim" dedi. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yan etkinlikler, panellerle sona erdi. Türkiye'de yıllar içindeki değişimi resmeden Şeker şöyle söyledi: "2017'de toplam 72 milyon bilet satılmışken bu sayı, 2024'te 33 milyona düşmüştü ve bu yıl için beklenti, 24 milyondu" diye konuştu.