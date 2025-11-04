Medeni Hâller’in set maratonu başladı

Medeni Hâller, sete çıkıyor. Dizi, ilişkiler üzerine kurulu iki farklı dünya görüşünün çarpışmasından doğan bir aşk hikâyesini anlatacak. TV yayın hakları atv'de bulunan, başrollerini Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in paylaştığı filmde, bir nikah memuru ve bir boşanma avukatının yolları tesadüfen kesişecek.



AYLİN'LE BEYAZ PERDEDE

Özge Gürel, aşkla ve ilişkilerle arasına mesafe koymuş, kendini mesleğine adamış, keskin çizgilere sahip bir boşanma avukatı olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın Gökhan Alkan, Ozan karakteriyle hâlâ aşkın ve ilişkilerin gücüne inanan, enerjik ve pozitif bir nikah memuruna hayat veriyor.