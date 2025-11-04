Tatlıses’in miras kararı çocuklarını kızdırdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı talep etmiş, mahkeme de Tatlıses'in talebini kabul ederek Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına ve babasına yaklaşmamasına hükmetmişti.

ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLDU

Kararın ardından açıklama yapan Ahmet Tatlıses, yaşananların "mal mülk davası" olmadığını belirtti. Tatlıses, "Bir senedir görüşmüyoruz. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" dedi. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in son yıllarda mirasının dağılımına ilişkin aldığı kararların diğer çocukları arasında da huzursuzluğa neden olduğu iddia edildi.