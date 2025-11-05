  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık İşlenmiş etler ve şekerli içecekler beynin düşmanı

İşlenmiş etler ve şekerli içecekler beynin düşmanı

Yapılan bir araştırmaya göre, beyin sağlığı açısından en zararlı abur cubur türlerinin ultra işlenmiş etler ve şekerli içecekler olduğunu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ABD'de yapılan bir araştırma, beyin sağlığı açısından en zararlı abur cubur türlerinin ultra işlenmiş etler ve şekerli içecekler olduğunu ortaya koydu.

Virginia Tech Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, bu gıdalardan günde bir porsiyon fazladan tüketen bireylerde, Alzheimer gibi bilişsel bozulma riskinin belirgin biçimde arttığı görüldü.

Sonuçlara göre, ultra işlenmiş hayvansal ürünlerden (örneğin sosis, salam, hazır etli pizzalar) günde bir porsiyon fazladan tüketenlerin bilişsel bozulma riski yüzde 17 oranında arttı.

Şekerli içecekler beynin düşmanı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA