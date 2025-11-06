7 bin liralık boyoz fenomenleri kızdırdı

Fenomen isimler Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan'ın İzmir'de yaşadıkları olay sosyal medyada gündem oldu. Alsancak semtinin meşhur boyozcularından birine giden fenomenlerin ödediği hesap ise çok konuşuldu. Hesabı ödedikten "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye soran Ataberk Doğan, ödediği rakamın 7 bin 600 TL olduğunu söyleyince diğer fenomenler şaşkına döndü. Doğan "7 bin 600 dedi, 6 bin 900'e düştü" yorumunu yaptı. Videonun yayılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan boyozcu, "Sizin sadece gördükleriniz var ben söyleyeceğimi söyledim. Ben her gün burada yayın yapıyorum. Buraya normal şartlarda da 5 kişi geldiğinde 1000 lira falan ödüyor. Kimsenin arkasından kötü konuşmuyorum" dedi.