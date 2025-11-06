Yılın kadınları ödüllendirildi

Türkiye'de moda tutkunlarıyla 1993 yılından bu yana buluşan Harper's Bazaar, ilham vermeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen Harper's Bazaar Women of the Year 2025'in Türkiye ayağı, 3 Kasım Pazartesi akşamı Elidor ana sponsorluğunda ve The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlendi. Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği gece, Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook'un, kadınların yaratıcılığını, liderliğini ve dönüştürücü gücünü vurguladıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

İLHAM VEREN GECE

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, geceye ilişkin duygularını "Bu akşam, kadınların gücünü, yaratıcılığını ve birbirine ilham verme yeteneklerini kutlamak için bir aradayız. Harper's Bazaar olarak Women of the Year ödül törenini Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. Güçlü kadın hikâyelerinin buluştuğu bu özel gecede unutulmaz anlara sahne oldu.

KAZANANLARIN LİSTESİ

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu; Olimpiyat finalisti milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, spordaki kararlılığı ve ilham veren başarısıyla ödülünü oyuncu Özge Özacar'ın elinden aldı. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncu Ozan Akbaba Yılın Oyuncusu ödülünü yapımcı Lale Eren'den aldı. Şahika Ercümen'den aldı. Dünya çapında moda endüstrisinin sembol isimlerinden biri olan Alessandra Ambrosio, ödülünü oyuncu Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in elinden aldı. Türk müzik tarihinin efsanevi ismi Nilüfer, kariyerindeki başarıları ve ilham veren duruşuyla "Lifetime atv'nin başarılı sunuculsu Müge Anlı televizyon ekranlarında fark yaratıyor. Irmak Ünal Salı gününün kazananı ATV OLDU ye Bilim dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden başarılı bilim insanı Burcu Özsoy, ödülünü Serbest Dalış rekortmeni Milli Sporcu Icon" ödülünü Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Grup Başkanı Yasemin Gebeş'in elinden aldı.