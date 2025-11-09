Balıkesirli modacıdan göz kamaştıran defile

Bandırmalı genç moda tasarımcı Efe Batur, Karaköy Zülfaris'te gerçekleştirdiği defilesiyle İstanbul'un moda sahnesine yeni bir soluk getirdi. "La Nuit Rouge" adını taşıyan couture koleksiyon defilesinde, tarih, zarafet ve gücün birleştiği 17 couture tasarım yer aldı. Defile de ünlü model Şevval Şahin'in yanı sıra oyuncu ve model Olimpia Ahenk, Türkiye güzellleri Buse İskenderoğlu ve Simay Rasimoğlu gibi ünlü isimler podyuma çıktı.

'TEATRAL BIR SAHNE'

İlk defile heyecanını yaşayan Batur, "Aylardır yaptığımız hazırlıkların böylesine güzel bir mekanda kendi hikayeme dönüşmesini görmek izleyenler kadar beni de çok heyecanlandırdı. Zülfaris'i seçmemin en önemli nedeni, sadece estetik değil, duygusal bir bağ kurabilmemdi. 'La Nuit Rouge' benim için kırmızının gücünü, tutkuyu ve karanlığın içindeki ışığı temsil ediyor. Bu koleksiyon, bir kadının içsel dönüşümünü yeniden keşfetmesini anlatıyor. Aslında 'La Nuit Rouge', sadece bir moda gösterisi değil, geçmişle bugünü, güçle zarafeti buluşturan teatral bir sahne performansı. Bu mekân, koleksiyonun kalbindeki hikâyeyi görünür kılmak için mükemmel bir fon oldu" dedi. Koleksiyonun finalinde yer alan kırmızı kabarık etekli couture look, defilenin doruk noktası oldu. Moda dünyasında dikkat çeken Efe Batur, bugüne kadar Demet Özdemir, Ayça Çağla Ilıcalı gibi birçok ünlü isimle çalıştı.