Aynadaki Yabancı’da maskeler düşüyor!

AYNADAKİ Yabancı'nın atv'de yayınlanan son bölümü izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Emirhan'ın tüm gerçekleri öğrenmesi sevilen dizide heyecanı zirveye taşırken; bodrum katındaki gizemli kadının kimliği, sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

KÖRDÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

EMİRHAN'IN Defne'ye dönüp "Azra!" diye seslenmesi, tüm dengeleri alt üst etti ve hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. İzleyiciler, "Barış ve Selim'in akıbeti ne olacak?" ve "Azra şimdi nasıl bir yol izleyecek?" sorularıyla bölüme yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan malikaneden kovulan Serhan ve Melda çaresizlik içindeydi. Emirhan, Azra'yı tuzağa çekmek için Defne ve Leyla'yı da yanına alarak gizemli bir yolculuğa çıktı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünen Barış ve Selim de peşlerine düştüler ancak Emirhan'ın bambaşka bir planı vardı. Tüm karakterlerin yolları kesişirken Sait'in beklenmedik hamlesi tansiyonu iyice yükseltti. Emirhan'ın "Azra!" diye seslenişiyle bölüm nefes kesen bir finalle sona erdi. Son sahnede yaşananlar izleyici yi şoke ederken, herkesin aklında tek bir soru kaldı: Gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak?