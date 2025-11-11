Gözleri Karadeniz’de konağı sarsan ayrılık!

AİLE ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini anlatan Gözleri Karadeniz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kitleyecek. Yeni bölümde aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar. Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar. Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer. Azil'in geçmişine dair öğrendiği sır, Aslı'yı Mehmet'le ittifak kurmaya yönlendirir. Güneş, Azil'le kuracağı yeni hayatına hazırlanırken, geçmişte teyzesine güvenerek attığı bazı adımların geri dönüşü olmadığını öğrenir. Haklarını yeniden kazanmak için bir çıkış yolu ararken bir kez daha Nermin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır.