Ünlülerden Ata’ya saygı

HÜLYA KOÇYİĞİT:

Ata'mızı ebediyete uğurladığımız günün 87. yıl dönümü bugün... Geçen yılların değiştiremediği bir sevgi ve şükran var içimizde. Çünkü o sadece bir komutan, bir devlet adamı değildi; o bir milletin kaderini değiştiren bir liderdi. Özgürlük, bağımsız ve cumhuriyetimizi bize armağan eden bir değerdi. Ve biz bugün onun emanetlerini aynı inançla taşırken tüm dünyanın saygı duyduğu o lideri, bir kez daha sonsuz saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz... Ruhun şad olsun Atam...

ESRA EROL:

Her gün ama her gün andığımız ebediyen liderimiz için "Kaybettik" demek içimden gelmiyor. Çünkü biz O'nu hiç kaybetmedik. 87 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk. Nefes aldığımız her an, o ve fikirleri yaşamaya devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk yalnız bir tarih değil, sonsuz bir yaşamdır.

ARZUM ONAN:

Her geçen gün artan özlem ve sonsuza dek sürecek saygıyla, minnetle

TARKAN:

Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların

FAHRİYE EVCEN:

Ata'm, sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde

DEMET ÖZDEMİR:

Bu kalp seni unutur mu?