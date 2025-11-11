  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Ünlülerden Ata’ya saygı

Ünlülerden Ata’ya saygı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve özlemle anıldı. Ünlü isimler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeni ile Atatürk’e duydukları minneti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ünlülerden Ata’ya saygı

HÜLYA KOÇYİĞİT:

Ata'mızı ebediyete uğurladığımız günün 87. yıl dönümü bugün... Geçen yılların değiştiremediği bir sevgi ve şükran var içimizde. Çünkü o sadece bir komutan, bir devlet adamı değildi; o bir milletin kaderini değiştiren bir liderdi. Özgürlük, bağımsız ve cumhuriyetimizi bize armağan eden bir değerdi. Ve biz bugün onun emanetlerini aynı inançla taşırken tüm dünyanın saygı duyduğu o lideri, bir kez daha sonsuz saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz... Ruhun şad olsun Atam...

ESRA EROL:

Her gün ama her gün andığımız ebediyen liderimiz için "Kaybettik" demek içimden gelmiyor. Çünkü biz O'nu hiç kaybetmedik. 87 yıl önce sadece bedenini toprağa koyduk. Nefes aldığımız her an, o ve fikirleri yaşamaya devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk yalnız bir tarih değil, sonsuz bir yaşamdır.

ARZUM ONAN:

Her geçen gün artan özlem ve sonsuza dek sürecek saygıyla, minnetle

TARKAN:

Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların

FAHRİYE EVCEN:

Ata'm, sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde

DEMET ÖZDEMİR:

Bu kalp seni unutur mu?

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA