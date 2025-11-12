Müge Anlı’dan Yeşil Vatan’a tam destek

YILLARDIR programında kayıp kişilerin bulunmasına öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla kavuşmasını sağlayan Müge Anlı, sosyal alanda da birçok projeye destek olarak izleyicilerini bu yönde de teşvik etmeye devam ediyor. "Her Aile 1 Fidan - Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti.

ÇAĞRIDA BULUNDU

MÜGE Anlı dut, Rahmi Özkan elma, Şevki Sözen ise kiraz fidanlarını İstanbul ağaçlandırma ekiplerinin yardımıyla bahçeye dike

dikerek fidanlarına hayat suyu verdiler. Müge Anlı, "Burada yaklaşık 7 bin çalışanımız var. Birkaç yıl sonra buradan geçerken bu ağaçlardan meyve yiyecek olmaları beni çok mutlu etti" dedi. Geleceğe Nefes Projesi'nin Türkiye'nin dört bir yanında farklı şehirlerde fidan dikimleri gerçekleştirdiğini anlatan Anlı, izleyicilerine gelecegenefes. gov.tr üzerinden fidan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu. Şevki Sözen ise "Umut ediyorum ki burada yetişen ağacın meyvelerinden yüzlerce kişi yesin" ifadelerini kullandı. Rahmi Özkan şöyle söyledi: "Çevremizi yeşillendirelim, gelecek nesillere miras bırakalım."