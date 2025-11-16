‘Kalp hastaları soğuk havada dikkatli olmalı’

KALP Damar Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, soğuk havaların kalp damar hastaları için ciddi riskler oluşturduğunu söyleyerek, kış aylarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Soğuk havalarda kalbin daha fazla zorlandığını ifade eden Hasan Yücel, "Kalp damar rahatsızlığı olan, damarında stent olan, baypas geçirmiş olan hastalarımızla beraber hipertansiyonu olan, kolesterolü yüksek olan, sigara içen hastalar ve yaşı ileri olan hastalar soğuk havalarda daha dikkatli olmalıdırlar. Aşırı yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdırlar, kalın giyinmeleri gerekmekte, çok soğuk havalarda mümkünse dışarı çıkmamaları gerekmekte, ağır efor isteyen işlemler yapmamalarını istemekteyiz" dedi.