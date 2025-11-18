atv ekranlarında düğün telaşı

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu atv'nin sevilen dizisi "Gözleri Kara- Deniz" izleyiciyi bu akşam ekrana kilitleyecek. Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş'le (Özge Yağız) evlilik hazırlıklarına başlar. Hikâyede uzun süredir biriktirdikleri duygu fırtınası yerini tatlı bir telaşa bırakırken; ikili önce gelinlik ardından takı ve mobilya alışverişine çıkıyor. Azil'in "kesenin ağzını açtığı" bu sahnelerde çiftin hem romantik hem de eğlenceli anları ekrana yansıyor. Dizi ekibi, Karadeniz'in sıcak atmosferiyle harmanlanan bu renkli düğün hazırlıklarının izleyiciye hem tebessüm hem de aşk dolu anlar yaşatacağını söylüyor.