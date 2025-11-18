Kütahyalı yönetmene ‘en iyi belgesel film ödülü’

Çekimleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde gerçekleştirilen "Muzaffer" adlı film, 16. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza atarak Ulusal Profesyonel Kategori'de en iyi belgesel film ödülünü kazandı. İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen görkemli ödül töreninde yönetmen Ömer Faruk Çetin, Tavşanlı'nın doğal ve kültürel zenginliğini beyazperdeye taşıyan "Muzaffer" ile ödülünü aldı."Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği?" temasıyla düzenlenen ve dünya genelinden yoğun ilgi gören festivalde, 98 ülkeden toplam bin 243 proje yarıştı.