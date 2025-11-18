Muazzez Abacı’ya duygu yüklü veda

Türk Sanat Müziğinin duayenlerinden Muazzez Abacı, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Abacı, 12 Kasım'da 78 yaşında ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen sanatçı için önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören yapıldı.

'YERİ DOLDURULAMAZ'

Sanatçının cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ünlü şarkıcı Sibel Can, milletvekilleri ve ünlü sanatçının yakınları katılım sağladı. Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirten amca kızı Pınar Altınok, "Çok değerli bir aile büyüğümüzü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Diğer taraftan da bir ses sanatçısı olarak halkımıza mal olmuş büyük dev Türk müzik hislerinin dev çınarı kendisi, yeri doldurulamaz" diye konuştu. TRT spikeri Mehbare Çelik ise, "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı" dedi.