80 yaşındaki annesi için yardım istemişti: Serengil’in çağrısına Bakandan destek!

Ünlü isim Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Serengil, 80 yaşındaki annesi Nevin Teoman'ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlike atlattığını açıkladı.
'ASLA UNUTAMAYACAĞIM'
Seren Serengil'in acil ambulans uçak talebine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yetişti. Serengil, büyük bir çaresizlik yaşadığı bu süreçte kendisine uzatılan yardım eli için Bakan Memişoğlu'na teşekkür etti. Serengil'in paylaşımında annesinin yaşadığı sağlık sorunları ve sevk sürecine ilişkin detaylar yer aldı: "Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığınız eli asla unutmayacağım çok teşekkür ederim.
Annem 80 yaşında birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi. Buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti...
Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi. Bu nedenle sayın Sağlık Bakanımızdan ne kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."