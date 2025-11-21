Haluk Özkan MÜYORBİR başkanlığına aday

Ülkemizin köklü meslek birliklerinden MÜYORBİR'de değişim çağrısı yapıldı ve ünlü müzisyen Haluk Özkan ekibiyle birlikte yönetime aday oldu. Haluk Özkan şunu söyledi: "Kavgaları bitirmeye, birliği kurmaya geliyoruz. Kurumun geleceğine dair kapsamlı bir reform programınaa ihtiyacı var bunu başaracak ekibe sahibiz." Haluk Özkan, Gökhan Güney, Uğur Bayar, Gülay Sezer, Bora Gencer, Erdal Çelik, Mehmet Hakan ve daha birçok usta sanatçı, MÜYORBİR'in geleceği için güç birliği yaptı. Özkan, "MÜYORBİR'i kişisel kavgaların değil, ortak amaçların kurumu haline getiriyoruz" dedi.