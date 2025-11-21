Ünlü oyuncudan skandal iddia: Ailemin boşanmasına evrim akın sebep oldu!

Akın'dan mobbing gördüğünü açıklayan oyuncu, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor. Sigarayı yüzüme üfleyip kanser olacaksın diyordu. Yapım ekibi onun ağır ilaçları var idare et dediler" ifadelerini kullandı.





CEVAP GECİKMEDİ

Evrim Akın ise iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi: "Müvekkilim ile haberlerde adı geçen Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgiye dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir."