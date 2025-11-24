Haberler Sarmaşık Bir öğretmenin gururu: Kenan İmirzalıoğlu Bir öğretmenin gururu: Kenan İmirzalıoğlu Emekli edebiyat öğretmeni Hanife Ünsal, lise yıllarında ders verdiği oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun ekrandaki doğal duruşunun, öğrencilik dönemindeki kişiliğiyle birebir örtüştüğünü söyledi. Öğretmen Ünsal, İmirzalıoğu için “Kenan’ın yapmacıklıktan uzak tavrı öğrencilik yıllarından geliyor” dedi. HABER MERKEZİ









atv ekranlarının sevilen ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun lise yıllarındaki öğretmeni Hanife Ünsal, emekliliğinin ardından mesleğine olan bağlılığını ve öğrencilerine duyduğu sevgiyi sürdürmeye devam ediyor.

Şimdilerde İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan, Ünsal, Ankara'da çalıştığı yıllarda İmirzalıoğlu'na da ders verdi. Ünsal, Ankara'daki çeşitli liselerde görev yaptı ve 2007'de emekli oldu. Bahçelievler Deneme Lisesi'nde görev yaptığı dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmeniydi.