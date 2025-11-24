Bir öğretmenin gururu: Kenan İmirzalıoğlu

atv ekranlarının sevilen ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun lise yıllarındaki öğretmeni Hanife Ünsal, emekliliğinin ardından mesleğine olan bağlılığını ve öğrencilerine duyduğu sevgiyi sürdürmeye devam ediyor.
Şimdilerde İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan, Ünsal, Ankara'da çalıştığı yıllarda İmirzalıoğlu'na da ders verdi. Ünsal, Ankara'daki çeşitli liselerde görev yaptı ve 2007'de emekli oldu. Bahçelievler Deneme Lisesi'nde görev yaptığı dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmeniydi.
'DOĞAL BİR ÇOCUKTU'
İmirzalıoğlu ile yollarının 1990'lı yıllarda kesiştiğini anlatan Ünsal, ilk karşılaşmalarını şöyle aktardı: "Ders zili çaldıktan sonra müdürümüz Fikret Yetişen, eli Kenan'ın omzunda sınıfa girdi. Hepimiz dönüp baktık. Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı, Anadolu'dan gelmiş olduğu belli olan çok doğal bir çocuktu. Genelde cam kenarında, arka sıralarda otururdu.
'Görevimi yaparım, notumu alırım' anlayışına sahip bir öğrenciydi." İmirzalıoğlu'nun ekrandaki duruşunun lise yıllarındaki hâliyle örtüştüğünü belirten Ünsal, "Kenan'ın yapmacıklıktan uzak tavrı öğrencilik yıllarından geliyor.
'Deli Yürek'te ailesine sahip çıkan, zayıftan yana duran karakterini izlerken öğrencilik dönemindeki halini hatırladım. Kenan da gurur duyduğumuz öğrencilerimizden biri" dedi.