İki büyük efsane İzmir’de anılacak

İzmir'de Türk müziğinin iki usta ismi Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı özel bir konserle anılıyor. 2025 yılının mart ayında hayatını kaybeden sanat dünyasının iki parlak yıldızı Volkan Konak ve Edip Akbayram yılın son günlerinde özel bir konserle anılacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi düzenlenen gecede sahne alacak olan İzBB Metropol Orkestrası, Şef Şenol Şentürk yönetiminde iki değerli sanatçının unutulmaz eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirecek. Konserde; Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu solist olarak sahneye çıkacak. Konser, 2 Aralık 2025 saat 20.00'de AASSM Büyük Salon'da gerçekleştirilecek ve sanatseverler etkinliği ücretsiz izleyebilecek.