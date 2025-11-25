Ata Demirer'den samimi açıklamalar: Bozcaada benim en büyük aşkım

Doğa ve deniz tutkusu ile bilinen oyuncu Ata Demirer, hayatını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sürdürüyor.
Tüplü dalış için geldiği Bozcaada'ya aşık olan ve adada yaşamaya karar veren sevilen komedyen "Doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığını koruyabildiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Bozcaada'da yaşamanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren sanatçı, bir ada sevdalısını olduğunu ise "Adamanya varmış bende. Öyle diyorlar ya, ada sevdalısı. Onu tabii Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim. Yani adada daha çok rahat eden, ana karadan kopuk olduğunda daha rahat eden karakterlerden biriyim" sözleriyle anlattı. Bozcaada'nın doğasıyla büyülendiğini söyleyen komedyen, "Biz böyle bindik, geldik. Annem, kardeşim, ben üçümüz. Hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Bir bahar günüydü. Yakar Kaptan'ın teknesiyle adaya ilk çıkışımızı yaptık. İlk deniz tüplü dalışımda yaşım 17 idi. Aşık olmuştum. Taşların içinde böcekler, sarpalar, her yerde akyalar, sinaritler" ifadelerini kullandı.
İLK EVİNİ ADADAN ALDI
Kazandığı ilk parayla adadan ev aldığını söyleyen sanatçı "İlk kazandığım parayla burayı aldım. Yani biriktirdiğim ilk parayla. O zaman ben büyük aşığım Bozcaada'ya. Yani buranın florası, faunası, bulunduğu enlem, boylam.
"BOZCAADA BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK AŞK"
Çanakkale, Bozcaada benim için çok büyük aşk" şeklinde konuştu. Bahçesindeki çam ağaçlarını kendisinin diktiğini de dile getiren sevilen sanatçı açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı; "Bu çamlar 20 yaşında. 2006 yılında ektim. 21 sene altında oturmak için bekledim.
Yani şu an tabii ki hayat bana güzel. Ben herkese dünya için bir şey yapmalarını öneririm kardeşim. Nazım Hikmet 'Yaşamak şakaya gelmez' demiş ya. Bu bana yaşadığımı hissettiriyor."