Ata Demirer'den samimi açıklamalar: Bozcaada benim en büyük aşkım

Tüplü dalış için geldiği Bozcaada'ya aşık olan ve adada yaşamaya karar veren sevilen komedyen "Doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığını koruyabildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bozcaada'da yaşamanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren sanatçı, bir ada sevdalısını olduğunu ise "Adamanya varmış bende. Öyle diyorlar ya, ada sevdalısı. Onu tabii Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim. Yani adada daha çok rahat eden, ana karadan kopuk olduğunda daha rahat eden karakterlerden biriyim" sözleriyle anlattı. Bozcaada'nın doğasıyla büyülendiğini söyleyen komedyen, "Biz böyle bindik, geldik. Annem, kardeşim, ben üçümüz. Hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Bir bahar günüydü. Yakar Kaptan'ın teknesiyle adaya ilk çıkışımızı yaptık. İlk deniz tüplü dalışımda yaşım 17 idi. Aşık olmuştum. Taşların içinde böcekler, sarpalar, her yerde akyalar, sinaritler" ifadelerini kullandı.