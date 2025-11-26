Kore edebiyatının sevilen ismi D&R’da

KORE edebiyatının sevilen yazarı Hwang Bo-Reum, Hyunam Dong Kitabevi, Sade Bir Hayat ve Kitapların İyileştirme Gücü adlı eserlerinin imza günü ve söyleşisi için 13 Aralık Cumartesi tarihinde D&R İstanbul Bağdat Caddesi ve 15 Aralık Pazartesi günü D&R Ankara Tunalı mağazalarında okurlarıyla bir araya gelecek. D&R, bu kez Kore edebiyatının en çok okunan isimlerinden Hwang Bo-Reum'u ağırlıyor. Okumayı bir iç yolculuk olarak ele alan Bo-Reum, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştireceği söyleşi ile modern yaşamın karmaşasında huzur arayanlara seslenecek.