Kuruluş Orhan nefesleri kesecek!

YAYINLANAN bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak beşinci bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sosyal medyaya damgasını vuran yeni bölüm tanıtımları, yeni dönemle ilgili ipuçları da verdi.

ŞAHİNŞAH BEY NE YAPACAK?

Yeni bölümde Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin

içine sinecek mi? Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, ilk sınavını verebilecek mi?