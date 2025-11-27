İzmir'in geçmişine ışık tutan sergi törenle açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğinde hazırlanan, küratörlüğünü Özlem Tezcan'ın üstlendiği sergi, İZTO Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.
DÜN, BUGÜN VE GELECEK
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, açılıştaki konuşmasında, serginin İzmir'in çok katmanlı hikayesini iletişimin dönüştürücü gücüyle buluşturduğunu söyledi. Sergideki fotoğrafların şehirlerin yalnızca sokak ve binalardan ibaret olmadığını, hafıza, duygu ve kurulan bağlardan da oluştuğunu gösterdiğini belirten Özgener, "Sergide gördüğümüz her kare, İzmir'in dününü, bugününü ve geleceğe dair umutlarını taşıyor" dedi.
Özgener, Oda olarak İzmir'in kültürel birikimine katkı sağlayacak projelere her zaman destek vereceklerini ve bu sergiden fotoğraflarla bir kitap oluşturmak istediklerini dile getirdi.
NOSTALJİK BİR SEYAHAT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise sergideki fotoğraflarla İzmir'in eski kent hayatını, gündelik koşturmacasını, ticaretini ve sanayi faaliyetlerini yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.
Ziyaretçileri nostaljik seyahate çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Yüksel, "Fotoğraf çektirmek 'Kanıyla, canıyla ben de varım bu hayatta', sonraki nesillere bir hatıra ve miras bırakmak demek. Dolayısıyla sergide gördüğümüz fotoğrafların her birinin anlamı, bambaşka bir hatırası ve çok zengin bir içeriği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.