İzmir’de unutulmayacak bir klasik müzik gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sanatsal yolculuğunu ulusal ve uluslararası arenada sürdüren İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) unutulmaz bir konser verdi. İzmirli sanatseverlere müzik ziyafeti sunan programın ilk yarısında HR Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın Başkemancısı Bükreşli sanatçı Florin Iliescu, ikinci yarısında ise Alman şef Jesko Sirvend yönetiminde F. Mendelssohn'un Akdeniz'in renkli ve coşkulu atmosferini yansıtan 4. Senfonisi yorumlandı.