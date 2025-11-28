Kuruluş Orhan hayran bıraktı

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan, son bölümüyle yine en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Heyecan dolu bölüm sonrası izleyicilerden tam not alırken, sosyal medyada #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu. Ak Sakallılarla yaptığı görüşmeden sonra toy toplanmasını isteyen Osman Bey, beyleri dinledikten sonra kararını açıkladı: "Düşümü düşü bilen; postu değil yurdu düşünen Orhan Bey'dir" diyen Osman Bey mührü Orhan Bey'e teslim etti.

YENİ DÖNEME ADIM ATTI

Orhan Bey'in planıyla Abdurrahman ve Kan Turalı önderliğinde Yarhisar'a yürüyen alplar, kalenin içerisinde bir süre devam eden mücadelenin ardından İlhanlı askerlerine üstünlük kurdu ve kaleyi geri aldılar. Toyda Ertuğrul Gazi'nin mührünü babasından teslim alan ve posta çıkan Orhan Bey yeni döneme adımını attı. Nilüfer'in endişeli hali gözünden kaçmayan Orhan Bey, Nilüfer Hatun'la konuşarak durumun ne olduğunu öğrenmek istedi. Israrları sonucunda yeni bir evlat haberini alan Orhan Bey bir günde, ikinci kez müjde almış oldu. Dizinin yeni bölümünde ise Bursa, İznik ve Kayı hattında neler olacağı merakla bekleniyor.