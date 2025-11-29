Kültürel ihracatta atv zirvede

Türkiye'nin hizmet ihracatında en başarılı markalarının ödüllendirildiği "Hizmet İhracatı Şampiyonları 2024" ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 7.'si İstanbul'da düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Geniş etki alanı içinde atv, içerik kalitesi ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarak yine sektör lideri oldu. atv böylece 2023 yılında elde ettiği birinciliğin ardından 2024 yılında da Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri kategorisinde şampiyonluğu kimseye bırakmamış oldu.

GÜÇLÜ KATKI SUNDU

Kanal, iki yıl üst üste aynı kategoride birinci olarak Türkiye'nin kültürel ihracat başarısına güçlü bir katkı sundu. Törende Bolat, Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri kategorisindeki birincilik ödülünü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar'a takdim etti. Gerçekleşen ödül töreninde, farklı hizmet sektörleride faaliyet gösteren şirketler arasından 20 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan toplam 60 HİB üyesine ödülleri takdim edildi. Öte yandan atv, Türk dizilerinin uluslararası arenadaki yükselişine liderlik etmeyi sürdürürken, Türkiye'nin kültürel ihracat vizyonuna olan katkısını da kararlılıkla devam ettiriyor.