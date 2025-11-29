Mine Koşan’dan Şıkel’e gönderme

Yedi Kocalı Hürmüz müzikali, sahne arkasında yaşanan sürpriz gerilimle magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü sanatçı Mine Koşan'ın sahneye zamanında çıkmadığı gerekçesiyle Çağla Şıkel tarafından sitem edildiği ve ardından projeden çıkarıldığı iddiaları günlerdir konuşuluyordu. Gerilimin büyümesi üzerine Koşan, "Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Ardından Mine Koşan yaptığı açıklamada, "Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım" sözleri ile şaşırttı. Koşan'ın ayrılığı hakkında daha önce de konuşan Şıkel, "O kadar kıymetli bir sanatçı ki... O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bana tavır aldığını düşünmüyorum" demişti.